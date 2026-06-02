Внесли изменения в закон о бюджете Севастополя на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

На заседании правительства 26 мая снесены изменения в основные параметры бюджета города на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Как сообщила и.о. директора департамента финансов Ирина Исаенко, в 2026 году общий объем доходов бюджета планируется увеличить на 8,7 млрд рублей.

— Увеличение в целом по безвозмездным поступлениям составляет 5,6 млрд рублей, что обусловлено приведением в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и исходя из фактических поступлений целевых межбюджетных трансфертов, — сказала И.Исаенко.

По ее словам, общий объем расходной части бюджета на 2026 год увеличивается на 11,5 млрд рублей, что связано в том числе с увеличением расходов бюджета за счета прогнозирования роста налоговых и неналоговых доходов, в связи с увеличением объемов из бюджетных трансфертов, увеличением расходов за счет распределения остатков средств, сложившихся на начало 2026 года, а также в связи с получением казначейского инфраструктурного кредита на проектно-изыскательские проекты по объекту «Реконструкция водопроводного узла №3».

Доходная и расходная части бюджета на 2027 год увеличивается 1,8 млрд рублей. Доходная и расходная части бюджета на 2028 год увеличивается на 1,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета на 2026 год в целом увеличивается на 2,8 млрд рублей. Параметры дефицита на 2027 и 2028 годы не изменяются. При этом социальная направленность бюджета сохранена. Важнейшим направлением расходования средств стало финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы. На эти отрасли планируется направить почти 46,1 млрд рублей, по сравнению с первоначально принятым законом о бюджете этот объем увеличивается на 5,2 млрд рублей.

— Благодаря остаткам средств, которые сложились на начало 2026 года, за счет прогнозируемого роста налоговых и неналоговых доходов в проекте закона предлагается дополнительно обеспечить первоочередные приоритетные направления расходов в объеме около 5 млрд рублей, — продолжила И.Исаенко.

Самыми значимыми направлениями являются единовременные выплаты военнослужащим, семьям, имеющим несовершеннолетних детей и увеличение расходов на Резервный фонд правительства Севастополя.

Параметры бюджета на 2026 и 2027-2028 годы теперь следующие. 2026 год: доходы — 87,1, расходы — 93,8, дефицит — 6,7 млрд рублей. 2027 год: доходы — 79,7, расходы — 84, дефицит не меняется. 2028 год: доходы — 83,8, расходы — 87,7, дефицит прежний.