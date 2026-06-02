Большинство 11-классников решили сдавать ЕГЭ

В этом году Севастополе действуют особенности проведения государственной итоговой аттестации. Выпускники могли выбрать: получить аттестат по промежуточной аттестации или сдавать ЕГЭ, ОГЭ.

— 1494 человека (73,67%) из 2028 выпускников 11 классов будут сдавать ЕГЭ, 534 человека — выбрали промежуточную аттестацию. Во втором случае для поступления в вуз ребятам предстоит сдавать вступительные экзамены в вузе, — сообщил вице-губернатор Максим Кривонос.

А из 5702 выпускников девятых классов ОГЭ решили сдавать только 58 человек (1,03%).

Безопасность в приоритете

Для проведения экзаменов задействовано 15 пунктов на базе школ и около тысячи специалистов.

В Севастополе разработаны алгоритмы действий в случае возникновения нештатных ситуаций, ракетных атак и атак БПЛА. Если во время экзамена будет объявлена воздушная тревога, то ребята и педагоги перейдут в безопасные места. Организаторы зафиксируют время начала и окончания воздушной тревоги — это время добавят к длительности экзамена.

После окончания сигнала воздушной тревоги школьники могут выбрать — продолжить экзамен или прекратить его и сдать в резервный день. Каждый выпускник сможет сам оценить свое эмоциональное состояние и принять соответствующее решение.

Можно жаловаться

Как и в предыдущем году, в каждом ППЭ будут находится представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условиями проведения экзаменов.

Сообщить о проблемах и нарушениях или получить оперативную консультацию выпускники и их родители смогут по телефону «горячей линии» Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ: +7 (495) 198-92-38 и на телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в Севастополе: 8 (8692) 54-92-52.

О замеченных нарушениях прямо в день экзамена можно сообщить через портал Госуслуг. Для быстрого доступа к форме обратной связи на входах всех пунктов проведения экзаменов размещен специальный QR-код.