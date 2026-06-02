Пострадавших в Каче выпускников выписали из больницы №5

По состоянию на 2 июня всех школьников, пострадавших в результате обрушения балкона в школе №13, выписали из севастопольской больницы.

На стационарном лечении в Российской детской клинической больнице в Москве остается только один пострадавший.

Как сообщил накануне директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, состояние молодого человека стабильное, он — в сознании, дышит самостоятельно.

Утром 20 мая в качинской школе №13 произошло обрушение балкона на втором этаже. В трагическом инциденте пострадало 10 выпускников, которые вышли на балкон для фотографирования. Все они были доставлены в севастопольскую детскую больницу №5. По состоянию на 26 мая на лечении в больнице остаются два парня и две девушки. Их состояние оценивается «средней степени тяжести».

Двое из пострадавших были отправлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москву. Первый юноша в тяжелом состоянии на реанимобиле в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов был доставлен в больницу 20 мая. Второй приехал на лечение поездом вместе с матерью и медицинским работником. Но операция ему не потребовалась.