Определены зоны охраны Английского кладбища на Каткартовом холме

Севнаследие разработало документ об утверждении границ зоны охраны, требований к ограничениям использования земельных участков в границах зоны охраны объекта культурного наследия «Мемориал в память погибших в Крымской войне английских воинов».

Согласно закона, защитная зона от линии внешней стены памятника или общего контура ансамбля составляет от 100 до 300 метров во всех направлениях и полностью запрещает новое строительство, а также реконструкцию объектов капитального строительства, связанную с изменением их параметров. При этом следует отметить, что региональные власти получили право отступать от указанных расстояний защитных зон на основании заключения историко-культурной экспертизы.

Примечательно, что охранные зоны этого ОКН определялись в соответствии с проектом, который разработал бывший глава Севнаследия, а ныне индивидуальный предприниматель Михаил Рязанцев. На данный момент проект постановления проходит оценку регулирующего воздействия.

Недалеко от Английского мемориального кладбища и по соседству с садовыми товариществами в 2024 году для участников специальной военной операции планировали сформировать 125 земельных участков по четыре сотки для строительства жилья. Тогда же департамент архитектуры Севастополя начал разработку планировочной документации. Работы выполняет подведомственный департаменту архитектуры ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Мемориал в память погибших в Крымской войне английских воинов или Английское кладбище расположено на Каткартовом холме, расположенном между Лабораторной и Делагардовой балками. На нем захоронены английские воины, погибшие в период Крымской войны в районе Севастополя в 1854–1855 годах. Среди захороненных несколько английских генералов, в том числе Каткарт, погибший в Инкерманском сражении и чьим именем назван холм.