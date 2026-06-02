Меры поддержки участников СВО объединили в одном законе

Депутаты Законодательного собрания Севастополя 2 июня на очередном заседании сразу в двух чтениях единогласно приняли закон, объединяющий все меры поддержки участников СВО, членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) участников СВО.

Законопроект разработан в соответствии с Указом Президента России о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах страны.

Одновременно был признан утратившим силу Закон города Севастополя от 1 декабря 2022 года №720-ЗС «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов из семей в городе Севастополе и о внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя».

Такие изменения необходимы для приведения законодательства Севастополя к единому федеральному стандарту, который уже действует в большинстве регионов России.

Как посчитали депутаты Законодательного собрания, принявшие изменения в закон единогласно, это «обеспечит единообразный подход к предоставлению лицам, указанным в Указе Президента РФ №327 мер социальной поддержки на федеральном уровне и в субъектах РФ, позволит упростить механизмы и процедуры предоставления установленных мер, а также расширить перечень лиц, относящихся к категории участников СВО и членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) участников СВО, что обеспечит соблюдение прав таких лиц на социальную защиту».

Льготы бессрочные и со сроком

Изменения в закон предусматривают, что участники СВО, получившие инвалидность вследствие ранения, и члены их семей, а также семьи погибших участников СВО будут получать меры социальной поддержки бессрочно. Все же остальные участники СВО и члены их семей смогут пользоваться мерами поддержки до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции.

Землю выдадут по другому

В законе также говорится, что для участников СВО и членов их семей сохраняются все меры социальной поддержки, за исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно. Теперь в соответствии с распоряжением Президента РФ №174-рп к имеющим право на получение земельных участков или компенсации за них отнесены участники СВО, имеющие статус ветерана боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ, а также члены семей погибших (умерших) участников СВО.

Но, если участник СВО уже стоит в очереди на бесплатную землю, изменения в законе Севастополя №269 ЗС «О предоставлении земельных участков в собственность бесплатно...» его не коснутся.

Кроме того, в целях соблюдения принципа социальной справедливости решено установить очередность на получение земельных участков или компенсаций за них. Так, первоочередное право теперь предоставлено участникам СВО, признанным инвалидами I и II групп, а также военнослужащим (в том числе бойцам Росгвардии) и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО.

Условием получения земельного участка или выплаты компенсации является регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. На членов семей такое требование не распространяется.

12 тысяч льготников

В настоящее время в Севастополе на учете для получения бесплатного земельного участка стоит 12218 льготников. Из них участники СВО — 11812, члены семей погибших (умерших) — 286, имеющих трех и более детей — 108, депортированных и впоследствии реабилитированных — пять, чернобыльцев — семь.

С 2024 года участники СВО имеют право выбирать: получить бесплатный земельный участок в Севастополе или денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей. В городском бюджете 2024 и 2025 годов на такие выплаты было заложено 430 миллионов и 400 млн соответственно, а на 2026 год предусмотрели уже один миллиард рублей.