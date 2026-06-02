Летом на площадь 1 Мая въехать на машине не получится

с 15 июня по 1 сентября вводятся ограничения движения транспортных средств на площади 1 Мая в Балаклаве. Об этом 2 июня сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Он объяснил это необходимостью проведения строительно-монтажных работ по строительству яхтенной марины.

— Стройка находится в активной фазе, будет работать строительная техника, — сказал С.Таматаев.

По словам транспортного чиновника, ограничение движения связано с необходимостью обеспечения безопасности граждан, которые находятся в районе строительных работ. В прошлом году аналогичное решение уже принималось, такая мера способствовала снижению заторовых ситуаций.

Ограничения не коснутся резидентов Балаклавы, которые проживают в районе площади 1 Мая, транспорта хозяйствующих субъектов, машин экстренных служб и общественного транспорта.