Лето — самый благоприятный период для прививок

Летний сезон считается одним из лучших для проведения вакцинации у детей. В это время не так активны респираторные заболевания, а летние каникулы длинною в три месяца, позволяют провести полный комплекс иммунизации.

Какие прививки лучше проводить в летний период, рассказали в Роспотребнадзоре.

Лето — это пора отпусков, поездок и отдыха на природе. В то же время это сезон с повышенным риском заражения различными инфекциями, которые активизируются и быстро распространяются в теплую погоду. Чтобы путешествия и загородные прогулки прошли комфортно и без последствий, к ним нужно правильно подготовиться. Причем речь идет не только о сборе аптечки, но и о своевременной вакцинации.

Клещи

В теплое время года наблюдается активность клещей, которые переносят вирусные и бактериальные заболевания. Самые распространенные из них — клещевой энцефалит и болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Вакцинопрофилактика доступна только против первой инфекции. Прививки от клещевого энцефалита рекомендованы каждому человеку, поскольку столкнуться с клещом-переносчиком можно не только на природе или в поездке, но и также на территории населенных пунктов.

Ротавирус

В теплое время года также очень активны вирусы, вызывающие кишечную инфекцию у детей. Наиболее известен среди них ротавирус. Симптомы ротавирусной инфекции мучительны, особенно для самых маленьких детей. Это многократная неукротимая рвота, частый жидкий стул, высокая температура. Нередко с такими симптомами дети попадают в стационары, так как у них развивается тяжелое обезвоживание организма. Вирус настолько контагиозен, что иногда болезнь поражает не только семьи, но и целиком отели, где на море отдыхают маленькие дети. К счастью, против ротавируса тоже есть вакцина, позволяющая обезопасить ребенка от тяжелой кишечной инфекции.

Жаркие страны

Отправляясь в тропические страны и другие экзотические регионы, нужно уделить особое внимание вакцинопрофилактике. При посещении таких мест путешественники подвергаются высокому риску заражения инфекциями, которые редко встречаются в России. Некоторые прививки для выезда в определенные регионы являются обязательными, другие настоятельно рекомендуются врачами для безопасности туристов. Конкретный список прививок и график их проведения подбирает врач на личной консультации. В зависимости от выбранного маршрута путешествия пациенту может потребоваться вакцинация от: желтой лихорадки – смертельно опасной вирусной инфекции, которая поражает печень и почки, вызывает спонтанные кровотечения; менингококковой инфекции – опасное бактериальное заболевание, которое встречается в разных регионах.

Перед любой прививкой обязательно проконсультируйтесь с педиатром, который оценит состояние здоровья ребенка, расскажет о показаниях и противопоказаниях, а также составит индивидуальный план вакцинации.