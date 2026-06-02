Депутаты Госдумы позиции не сдают

Кандидатами в депутаты Государственной Думы хотели стать 47 человек, заявившихся на партийные праймериз. В голосовании участвовали около десяти тысяч местных избирателей.

В лидерах, как и пять лет назад, — нынешние депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Татьяна Лобач.

Первый хочет сохранить свое место в парламенте на третий срок, заявившись на праймериз по партийному списку. Он набрал 3340 голоса. За оказавшимся вторым главврача Первой горбольницы Андрея Коситченкова проголосовали 1903 избирателя.

Т.Лобач на второй срок идет по одномандатному округу, как и в 2021 году. В предварительном голосовании она набрала 4408 голосов. Второе место с результатом в 1150 голосов — у учителя химии школы №14 Екатерины Китовой.

Протоколы с результатами направлены в федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования. Окончательный список кандидатов определят на федеральном съезде «Единой России» в конце июня.

Конкуренты из Крыма

Интрига будущих парламентских выборов по партийному списку «Единой России» в том, что победившего в Севастополе на праймериз кандидата поставят в общий партийный список с победителями такого же голосования в Республике Крым. Поэтому интересно посмотреть, кто составит конкуренцию Д.Белику. В первой пятерке победителей праймериз (а больше пяти кандидатов по крымской квоте в Думу обычно и не проходят) — три нынешних депутата Госдумы Михаил Шеремет (50848 голосов), Алла Полякова (27425 голосов), Константин Бахарев (12304). Также на попадание в список серьезно претендуют руководитель Госкомитета по молодежной политике РК, участник СВО Антон Старостин (31417 голосов) и депутат Госсовета Крыма Оксана Доброрез (18823).

Отметим, что по двум одномандатным крымским округам все возможности получить депутатские мандаты в Госдуму есть у мэра Ялты Янины Павленко и нынешнего депутата Госдумы Леонида Бабашова.

Неизвестные муниципальные результаты

Узнать результаты партийного праймериз по отбору кандидатов на выборы в семи из восьми муниципальных советов Севастополя невозможно. Официальный сайт праймериз партии «Единая Россия» вместо результатов голосования показывает техническую ошибку. Есть победители в кандидаты только по Нахимовскому совету.

Итоговые списки обещают опубликовать на сайте партии после окончания всех необходимых организационных процедур.