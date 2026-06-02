Бюджет 2025 года исполнен с профицитом в 2,1 млрд рублей

Об этом 26 мая на заседании правительства Севастополе сообщила и.о. директора департамента финансов Ирина Исаенко.

Она представила общие показатели исполнения бюджета Севастополя за 2025 год: доходы — 86,1 млрд рублей, расходы — 84 млрд рублей, профицит бюджета — 2, 1 млрд рублей. Темп роста к 2024 году в целом сложился по доходам 111,2%, по расходам – 110,8%.

Поступления в доходную часть бюджета имели положительную динамику. При этом темп роста собственных доходов города существенно превысил рост безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы в 2025 году сложились в сумме 44,8 млрд рублей, с увеличением на 22% к уровню 2024 года. Прирост составил 8,2 млрд рублей. Безвозмездные поступления в 2025 году достигли объема в 41,3 млрд рублей. В 2025 году впервые доля собственных доходов Севастополя достигла 52%, что даже превысило рекордный показатель 2024 года на пять процентных пунктов.

Фактором, который во многом позволил городу сохранить финансовую устойчивость в 2025 году, стала безвозмездная помощь из других бюджетов бюджетной системы РФ.

На социально культурную сферу в 2025 году направлено 38 млрд рублей. Из них, на образование — 15,1, на социальную политику — 11,9, на здравоохранение – 7,5, на физкультуру и спорт — 1,9, на культуру — 1,6 млрд рублей.