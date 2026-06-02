Бензин распределяют между Крымом и Севастополем по количеству населения

Поступающий на Крымский полуостров бензин распределяется пропорционально численности населения между Республикой Крым и городом Севастополем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Ситуация, связанная с дефицитом автомобильного топлива на полуострове, находится на контроле у президента Владимира Владимировича Путина, который дал соответствующие поручения для ее решения профильным ведомствам. Органы власти Республики Крым координируют свои действия по данному вопросу с правительством города Севастополя: бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения», —цитирует С.Аксенова ТАСС.

В Республике Крым проживает более 1,9 млн человек, в Севастополе — 548 тысяч человек.

С.Аксенов отметил, что держит ситуацию на контроле. Глава региона также отметил, что на сайте регионального Минтопэнерго 3 июня будет опубликована интерактивная карта, которая поможет находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики.

«Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — подчеркнул С.Аксенов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о временном отсутствии в продаже на сетевых заправках топлива марок АИ-92 и АИ-95.

Нормализовать ситуацию с топливом на полуострове власти обещают в течение 30 дней.

Пока же продажа бензина ограничена 20 литрами на машину в сутки при наличии топлива на заправках.