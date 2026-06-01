В ближайший месяц сложности в поставке топлива сохранятся

Бензин для Севастополя закуплен в необходимом количестве, проблема — в его доставке на полуостров.

Как сообщил 1 июня на аппаратном совещании в городском правительстве первый замгубернатора Алексей Парикин, совместно с Советом Министров Республики Крым ведется постоянная работа по топливной логистике.

— Топливо закуплено в достаточном количестве для обеспечения потребностей города на полтора месяца вперед у наших ключевых поставщиков. Есть только одна проблема — логистика доставки. Мы над этим плотно работаем, — отчитался А.Парикин.

Губернатор Михаил Развожаев пообещал по возможности информировать жителей о приходе очередной партии топлива. Он также акцентировал внимание, что каждый день топливо в Севастополь приходит, в том числе для свободной продажи.

— Потому излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводит к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается. Топливо приходит каждый день, поэтому призываю жителей пользоваться по мере необходимости, а не для других целей, в том числе спекулятивных и прочих. А если такое будет продолжаться, будем принимать дополнительные меры для контроля за этой ситуацией, вместе с заправщиками. А людей просьба не злоупотреблять: чем более спокойная обстановка с потреблением, тем быстрее нормализуется в целом ситуация, — сказал глава города.

Возникшие логистические сложности с поставкой топлива в Севастополь постараются решить в месячный срок, обнадежил губернатор.

Ограничение на продажу бензина введены в городе с 22 мая. В настоящий момент заправки отпускают топливо только по талонам для автомобилей городских служб. Наличие бензина на заправках в свободной продаже власти города советуют отслеживать в реальном времени на сайтах компаний «АТАН» и «ТЭС».

Знают о проблеме с бензином в Крыму

Топливный кризис на полуострове стал одной из тем брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова 1 июня.

По его словам, все уровни власти работают над решением проблемы по ограничению продажи бензина в Крыму: «Текущие проблемы. Они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы».