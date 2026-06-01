Главная Новости Происшествия

В ближайший месяц сложности в поставке топлива сохранятся

Щербакова Евгения

Бензин для Севастополя закуплен в необходимом количестве, проблема — в его доставке на полуостров.

Как сообщил 1 июня на аппаратном совещании в городском правительстве первый замгубернатора Алексей Парикин, совместно с Советом Министров Республики Крым ведется постоянная работа по топливной логистике.

— Топливо закуплено в достаточном количестве для обеспечения потребностей города на полтора месяца вперед у наших ключевых поставщиков. Есть только одна проблема — логистика доставки. Мы над этим плотно работаем, — отчитался А.Парикин.

Губернатор Михаил Развожаев пообещал по возможности информировать жителей о приходе очередной партии топлива. Он также акцентировал внимание, что каждый день топливо в Севастополь приходит, в том числе для свободной продажи.

— Потому излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводит к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается. Топливо приходит каждый день, поэтому призываю жителей пользоваться по мере необходимости, а не для других целей, в том числе спекулятивных и прочих. А если такое будет продолжаться, будем принимать дополнительные меры для контроля за этой ситуацией, вместе с заправщиками. А людей просьба не злоупотреблять: чем более спокойная обстановка с потреблением, тем быстрее нормализуется в целом ситуация, — сказал глава города.

Возникшие логистические сложности с поставкой топлива в Севастополь постараются решить в месячный срок, обнадежил губернатор.

Ограничение на продажу бензина введены в городе с 22 мая. В настоящий момент заправки отпускают топливо только по талонам для автомобилей городских служб. Наличие бензина на заправках в свободной продаже власти города советуют отслеживать в реальном времени на сайтах компаний «АТАН» и «ТЭС».

Знают о проблеме с бензином в Крыму

Топливный кризис на полуострове стал одной из тем брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова 1 июня.

По его словам, все уровни власти работают над решением проблемы по ограничению продажи бензина в Крыму: «Текущие проблемы. Они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы».

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять