Пострадавшие в Каче школьники идут на поправку

На сегодня, в городской больнице №5 остаются двое пострадавших в результате обрушения балкона школы №13 в поселке Кача 20 мая.

Из двоих школьников, отправленных в Москву, один продолжает лечение. Его состояние стабильное, он в сознании, дышит самостоятельно. Второй юноша уже вернулся из Москвы в Севастополь под наблюдение севастопольских медиков. Операция ему не потребовалась.

— Все дети под контролем, динамика везде стабильная, — доложил 1 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.