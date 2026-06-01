Пересадочный пункт на 5-м километре поручено привести в порядок

Такое поручение дано 1 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатором Михаилом Развожаевым директору департамента транспорта Станиславу Таматаеву.

Глава города обратил внимание, что на месте пересадочного узла массово появляются незаконные торговцы.

— Уже на переходах там торгуют неизвестно чем, — возмутился М.Развожаев.

Губернатор также указал на необходимость установить в зоне ожидания козырек и несколько скамеек, чтобы летом пожилые люди не стояли в ожидании транспорта под солнцем.

По заверению С.Таматаева, там в ближайшее время должны установить остановочный павильон. Также возможна корректировка расписания после изучения пассажиропотока.