Обвиняется в убийстве из ревности

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в убийстве супруги сокрытии ее тела.

В октябре 2025 года мужчина заявил в полицию об исчезновении 41-летней супруги. На связь женщина не выходила несколько дней.

Следователями и следователями-криминалистами Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска и волонтерами были организованы масштабные поиски. Отрабатывались различные версии исчезновения женщины, в том числе — преступления.

Следствием установлено, что утром 4 октября 2025 года в автомобиле, припаркованном в районе ул.Коллективных садов, мужчина на почве ревности несколько раз ударил отверткой жену в голову, а потом сдавил шею руками, от чего потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы убийства, он вывез тело в район Трудовского сельского поселения и сбросил в камыши проточного канала.

Тело погибшей было обнаружено оперативниками 26 ноября. Проведены все необходимые следственные действия и соответствующие экспертизы. Собрана крепкая доказательная база. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.