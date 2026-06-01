Главная Новости

Общественный транспорт подготовили к летнему сезону

Щербакова Евгения

Общественный транспорт Севастополя готов к работе в летний период, доложил 1 июня на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, перед стартом сезона в автобусах и троллейбусах проверили системы кондиционирования, а водителям провели инструктаж по работе в жаркую погоду.

Изменили и добавили

Некоторые изменения произошли и на маршрутах. Так, с 1 июня увеличится количество рейсов (с 48 до 60) автобуса №42 с пл.Захарова в Андреевку, весьма популярном в летний период.

На летний же сезон продлена схема движения автобуса №75 (бухта «Казачья» – пляж «Омега»), с заездом на улицу Братьев Манганари.

— Он будет доезжать до остановочного пункта «Парк Победы», где расположена парковка около пляжа, что позволит жителям и гостям города комфортно добираться до общественного пляжа, — объяснил С.Таматаев.

Традиционно в летний период запустят сезонные маршруты с пл.Захарва на пляжи «Учкуевка» (№50) и «Нахимовец» (№50а).

Также с 1 июня начали работать смежные маршруты №47 «Севастополь-Орлиное-Форос» и №48 «Орлиное-Форос».

— Два года назад поднимался вопрос о том, что жители Байдарской долины не могут доехать до пляжей, и есть необходимость в трудовой миграции: многие из Орлиного работают в пансионатах Фороса. Эти маршруты будут работать до конца лета, — продолжил пояснения С.Таматаев.

Компенсационные маршруты

В случае перекрытия рейда, в таких перевозках задействованы от 21 до 38 автобусов, в зависимости от времени суток. По словам С.Таматаева, до 15 минут сокращено регламентное время подачи транспортных средств.

В музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в период проведения массовых мероприятий к маршрутам №22, 73 и 74 добавят автобусный маршрут №76э от СОК «им.20-летия Севастополя». Для доступности музея «35-я Береговая батарея» запущены маршруты №75 и №105.

Летом добавят поезда

Сейчас пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выполняются по маршрутам «Севастополь – Москва» и «Севастополь – Санкт-Петербург». Также курсируют дополнительные поезда «Севастополь – Челябинск». Планируется, что в составе поезда «Мурманск – Севастополь» будут курсировать беспересадочные вагоны «Архангельск – Севастополь».

Автобусом в Белгород и Курск

По направлению «Севастополь – Москва» сейчас курсируют четыре автобусных рейса общей вместимостью 180 человек. В первой половине июня собираются ввести дополнительные рейсы, планируются к запуску автобусные маршруты «Севастополь – Белгород» и «Севастополь – Курск».

Что касается автовокзала, он в летний период перейдет на продленный график работы. Для обслуживания возросшего потока пассажиров увеличат количество кассиров, сотрудников справочного бюро, камеры хранения багажа.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять