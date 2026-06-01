Общественный транспорт подготовили к летнему сезону

Общественный транспорт Севастополя готов к работе в летний период, доложил 1 июня на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, перед стартом сезона в автобусах и троллейбусах проверили системы кондиционирования, а водителям провели инструктаж по работе в жаркую погоду.

Изменили и добавили

Некоторые изменения произошли и на маршрутах. Так, с 1 июня увеличится количество рейсов (с 48 до 60) автобуса №42 с пл.Захарова в Андреевку, весьма популярном в летний период.

На летний же сезон продлена схема движения автобуса №75 (бухта «Казачья» – пляж «Омега»), с заездом на улицу Братьев Манганари.

— Он будет доезжать до остановочного пункта «Парк Победы», где расположена парковка около пляжа, что позволит жителям и гостям города комфортно добираться до общественного пляжа, — объяснил С.Таматаев.

Традиционно в летний период запустят сезонные маршруты с пл.Захарва на пляжи «Учкуевка» (№50) и «Нахимовец» (№50а).

Также с 1 июня начали работать смежные маршруты №47 «Севастополь-Орлиное-Форос» и №48 «Орлиное-Форос».

— Два года назад поднимался вопрос о том, что жители Байдарской долины не могут доехать до пляжей, и есть необходимость в трудовой миграции: многие из Орлиного работают в пансионатах Фороса. Эти маршруты будут работать до конца лета, — продолжил пояснения С.Таматаев.

Компенсационные маршруты

В случае перекрытия рейда, в таких перевозках задействованы от 21 до 38 автобусов, в зависимости от времени суток. По словам С.Таматаева, до 15 минут сокращено регламентное время подачи транспортных средств.

В музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в период проведения массовых мероприятий к маршрутам №22, 73 и 74 добавят автобусный маршрут №76э от СОК «им.20-летия Севастополя». Для доступности музея «35-я Береговая батарея» запущены маршруты №75 и №105.

Летом добавят поезда

Сейчас пассажирские перевозки железнодорожным транспортом выполняются по маршрутам «Севастополь – Москва» и «Севастополь – Санкт-Петербург». Также курсируют дополнительные поезда «Севастополь – Челябинск». Планируется, что в составе поезда «Мурманск – Севастополь» будут курсировать беспересадочные вагоны «Архангельск – Севастополь».

Автобусом в Белгород и Курск

По направлению «Севастополь – Москва» сейчас курсируют четыре автобусных рейса общей вместимостью 180 человек. В первой половине июня собираются ввести дополнительные рейсы, планируются к запуску автобусные маршруты «Севастополь – Белгород» и «Севастополь – Курск».

Что касается автовокзала, он в летний период перейдет на продленный график работы. Для обслуживания возросшего потока пассажиров увеличат количество кассиров, сотрудников справочного бюро, камеры хранения багажа.