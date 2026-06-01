Нормализовать ситуацию с бензином обещают за 30 дней

В Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса автомобильного топлива отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам. Бензин марки АИ-92 отпускают не более 20 литров в сутки на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена.

«Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней», — пообещал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов и попросил крымчан и гостей республики сохранять спокойствие.

Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что продолжает действовать введенное 22 мая ограничение на заправку — 20 литров бензина на одну машину. Но в свободной продаже его нет. По талонам и топливным картам заправляют автомобили экстренных служб и коммунальных предприятий.

По мере подхода бензовозов обещают свободную продажу: АИ-92, АИ-95 NP, ДТ, ДЗ NP и газа. В канистры отпускать топливо запрещено.