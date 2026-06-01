Мелкий взяточник идет под суд

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело против 67‑летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество.

По данным следствия, в марте 2026 года водитель, остановленный сотрудником ДПС за нарушение ПДД, попытался дать инспектору взятку, положив купюру в тысячу рублей в подстаканник служебного автомобиля.

Полицейский отказался принять деньги и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело.