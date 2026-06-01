Какие законы вступают в силу в июне 2026 года

Военным нужно будет проходить геномную регистрацию, а экстремистов запретят переводить в колонии ближе к родственникам. Также о других законах, вступающих в силу с июня, рассказывает материал пресс-службы Государственной Думы.

1 июня

Единая система сведений о нуждающихся в реставрации памятниках

В России появится единый информационный ресурс, на котором будут собраны сведения об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры, нуждающихся в восстановлении.

Сейчас в регионах действуют подобные порталы, однако сведения там неполные. Это не позволяло потенциальным инвесторам получить полноценную картину о состоянии памятников. Новый закон исправит эту недоработку.

Летать по биометрии

В России стартует эксперимент по регистрации на рейс, допуску пассажиров в перевозочный сектор аэропорта и выходу на посадку с использованием Единой биометрической системы.

Эксперимент будет проходить в аэропортах Шереметьево и Пулково и коснется авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Он продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации.

2 июня

Таможенники смогут уничтожать дроны

Таможенники получат право пресекать полеты БПЛА над своими объектами с помощью подавления сигналов управления либо физического уничтожения дронов с помощью спецсредств и оружия.

7 июня

Иностранные инвестиции будут контролировать строже

Иностранные инвестиции в организации и предприятия, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, возьмут под более строгий контроль.

Новые нормы расширят перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение. В него включат пользование участками недр, не имеющими федерального статуса, но содержащими значительные запасы полезных ископаемых. Речь идет о месторождениях с извлекаемыми запасами нефти от 50 до 70 миллионов тонн, газа — от 30 до 50 миллиардов кубометров, золота — от 30 до 50 тонн, а также меди, урана, никеля, кобальта, лития, алмазов, металлов платиновой группы.

Также в перечень включат производство рыбной продукции и пастбищную аквакультуру (тихоокеанских лососей).

Для военных ведут геномную регистрацию

Для участников боевых действий будет введена обязательная государственная геномная регистрация. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Также обязательной геномной регистрации будет подлежать гражданский персонал, обеспечивающий проведение спецоперации. Кроме того, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, должны будут пройти дактилоскопию.

Данные будут храниться до достижения сдавшими 100-летнего возраста либо до установления личности в случае их смерти.

22 июня

Сократят срок передачи государству не востребованных на таможне авто

Сроки обращения транспорта, не востребованного на таможне, в федеральную собственность будет сокращен с 60 до 30 дней. По истечении этого срока, если авто никто не забрал, его обратят в федеральную собственность через судебную процедуру.

28 июня

Экстремистов ближе к дому не переведут

Осужденных за экстремизм, а также иностранцев и лиц без гражданства запретят переводить в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников.

По действующему законодательству осужденные или их родственники могут один раз за срок подать прошение о переводе в другую колонию. Обычно выбирают ту, которая находится рядом с местом жительства их близких. Исключение составляют осужденные за терроризм и особо опасные преступники. Новый закон распространит запрет на такой перевод на экстремистов, а также иностранцев и лиц без гражданства.

30 июня

Водителям из СНГ и Грузии продлили срок пребывания в России

Срок временного пребывания в России профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии, прибывших в страну в порядке, не требующем получения визы, будет увеличен до 180 суток в течение календарного года.