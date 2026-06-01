И смех, и слезы возвращаются в Античный театр

Спектакль по пьесе севастопольца Игоря Маркевича «И смех, и слезы Херсонеса» в исполнении артистов Драматического театра имени Бориса Лавренева и выпускников театрального колледжа Крымского университета культуры, искусств и туризма возвращается на сцену Античного театра. Показы запланированы на 14 и 27 июня.

Перед премьерой «Севастопольская газета» встретилась с режиссером-постановщиком новой версии спектакля, актрисой драмтеатра им.Лавренева Викторией Шпаковской и расспросила о новой постановке.

Сюжет спектакля основан на реальных исторических событиях — враждой древнегреческих полисов Пантикапея и Херсонеса. В центре повествования — молодые граждане противоборствующих сторон: Филон и Гикия, которым суждено вступить в брачный союз, чтобы, наконец, наступил долгожданный мир. Но война идет не только на поле брани. Она — в умах, изворотливых и жестоких, стремящихся к мщению и жаждущих собственного триумфа! Древним городом правят люди, но провидение — в руках богов. Человеческие сердца они наполняют любовью. А там, где любовь, нет места вражде. Кроме исторической составляющей, пьеса «И смех, и слезы Херсонеса» — остросоциальная.

Идея возвращения спектакля на античную сцену принадлежит музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Но оказалось, что на сегодняшний день театр Черноморского флота, подчиненный Министерству обороны, в силу определенных обстоятельств не может играть в Херсонесе. Поэтому театру пришлось отказаться от такого заманчивого предложения, но возложить эту ответственную работу на самоорганизовавшихся артистов театра.

— У нас сложилась инициативная группа, которая согласилась участвовать в проекте и снова выйти на площадку Античного театра. Херсонес, конечно, изменился, но дух, который помнят севастопольцы и аура древнего города навсегда осталась с нами. Играть в древнем городе всегда восторг. И у меня есть ощущение, что я выполняю какую-то миссию, — рассказывает В.Шпаковская.

Впервые лавреневцы выступили на площадке древнего городища со спектаклем «И смех, и слезы Херсонеса» в 1982 году. Открытие античной площадки стало по тем временам невероятным прорывом в театральном мире. Севастопольский театр стал одним из пяти театров в мире, работавших под открытым небом. Затем спектакль снимался с репертуара и вновь восстанавливался. Вторая версия «смеха и слез» появилась в 90-е годы, третья — в 2013 году. И вот нас ждет четвертый вариант.

По В.Шпаковской, нынешний спектакль не будет таким масштабным, каким его увидели зрители в первый раз. Тогда в постановке задействовали не только труппу театра, но и танцевальные городские творческие коллективы и ансамбли.

— Сложно уйти от парадигмы того, как мы играли спектакль в предыдущие годы, как делали его мои предшественники. Но уходить приходится. Страшно браться за такой материал, но очень хочется. Хочется, чтобы снова на наших спектаклях в Херсонесе присутствовал зритель, — объясняет В.Шпаковская.

В оригинале пьесы 23 персонажа, в нынешней постановке их будет с десяток. Изменится музыкальное оформление. Музыку для спектакля написал молодой композитор Глеб Кузнецов.

— На самом деле все спектакли, которые я делаю, — о любви. Я считаю, что не красота спасет мир, а только любовь. Не обязательно это любовь между мужчиной и женщиной. Это может быть любовь к Родине, своему городу, семье. В нем затрагиваются темы, которые всегда актуальны — и в Древней Греции, и в Древнем Херсонесе, и в наше время. Есть и изменения. Я пока не хочу раскрывать всех секретов и забегать вперед. Но спектакль, обещаю, будет яркий и динамичный, — заверила режиссер.

Игорь Владимирович Маркевич (1939-2021) — капитан 2 ранга, драматург, писатель-маринист. Автор слов песен о Севастополе и пьес, ставших основой репертуара театра Черноморского флота имени Б.А.Лавренева.