Реконструкторы показывают средневековую Русь

Это фестиваль исторической реконструкции, быта, культуры периода IX-XI веков, рассказала рассказала «Севастопольской газете» руководитель фестиваля Вероника Белогрудова. Для участия в нем в Херсонес приехали экспериментальные археологи и исторические реконструкторы из более 11 регионов РФ: Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Мелитополя, Курска, Воронежа, Краснодара. Все они представляют свое мастерство в ремеслах, реконструкторские комплекты и боевое искусство периода князя Владимира и его дружины, принявшей в Херсонесе христианскую веру.

Среди участников — профессиональные историки, археологи, лекторы, популяризаторы исторической науки, мастера различных ремесел: гончары, кожевенники, ювелиры...

Всего на фестиваль съехались 180 участников, часть из них —рофессиональные актеры, участвующие в театрализованных представлениях.

По словам В.Белогрудовой, для посетителей фестиваля участие в мастер-классах бесплатное, также как посещение лекций, которые проводятся в здании Музея Античности и Византии и в зале «Олимп». Все мероприятия начинаются ежедневно в 10 часов утра. Подробную информацию можно узнать на сайте https://встреча-культур.рф

Что и как носили

В припортовой части заповедника разбили лагерь, где «Севастопольская газета» пообщалась с участниками.

Дмитрий Пегушин представляет симферопольский просветительский центр «История и культура Крыма». Он предлагает всем желающим пострелять из лука. Попробовать себя в роли лучников находятся даже среди девушек.

— Я выгляжу примерно так, как выглядели варяги или викинги. На мне — шаровары, куртка и рубаха скандинавов хадебю. Это викинги, которые жили в X веке. Подобную одежду шили из шерсти и льна, она дошла к ним с предыдущих эпох, примерно такую носили скифы.

По словам Д.Пегушина, в штанах-шароварах до колен можно ходить по воде, что важно поскольку викинги — это морские походники. Ниже на ногах — шерстяные обмотки, которые легко снять и высушить. Специальная обувь с утолщением в зоне пятки была важна для гребцов, чтобы не стирался задник. Куртка запашная, а в качестве головного убора использовалась плетеная шапочка осло-стич.

На реконструкторе Эдуарде Юсупове из Уфы — одежда мадьярского кочевника, перемещавшихся в IX-XI веках с Урала до Венгрии.

— На фестивале мы показываем, как могли жить кочевые народы. Установили юрту и демонстрируем ее внутреннее убранство, — рассказал реконструктор.

Из Республики Башкортостан приехал и Даниил Бравцев. Говорит, что реконструируют фрагменты материальной и военной культуры казанского каганата.

Что и как делали

Среди мастер-классов особой популярностью пользуется тиснение кожи.

— На Руси декорировали изделия из кожи с помощью техники тиснения. Делаем сувениры, которые можно сделать своими руками и унести с собой. В работе используем штамп, по которому нужно бить молоточком, после чего на коже остаются углублению, так создается рисунок. Вся хитрость – в качестве кожи традиционного растительного дубления, что и позволяет выполнять тиснение. Среди предметов, которые находят наши археологи в Великом Новгороде — кошельки, обувь из такой кожи с тиснением. Эти предметы хорошо сохраняются благодаря нашей почве. Участники мастер-класса делают сувенирные брелоки. В такой технике люди работали тысячу лет назад, — рассказал мастер из Москвы Николай Михайлов.

Иван Тимощук приехал на фестиваль из Симферополя. Историческая реконструкция — его хобби, а основная профессия — ювелир. В лагере реконструкторов он обучает желающих азам ювелирного дела в технике пуансонной чеканки. Пуансон (или чекан) — это инструмент, которым наносилось изображение на металлы. Таким образом орнаментировали предметы быта и ювелирные украшения.

— Показываем посетителям фестиваля, как выглядели украшения в Древней Руси. Предлагаем гостям фестиваля получить начальные навыки и сделать себе украшение в стиле эпохи викингов. Это может быть подвеска в виде креста. Дело в том, что в X веке происходила активная христианизация северных стран, бывшие язычники стали носить украшения в виде крестов, а также языческие амулеты в виде молотков Тора. Для изделий используем бронзу.

Мария Новикова — художник из Симферополя, реконструкция также ее хобби.

— Мне интересна каллиграфия, ее я на фестивале и представляю. Каждый день проводим мастер-класс по изучению письменности того иного исторического периода. Сегодня рисуем буквицу, изучаем написание инициалов, заставок, оформление и украшение книг. Рисуем открытки в виде буквиц в тератологическом стиле. Такую открытку гости могут забрать с собой а качестве сувенира.

Иван Панков живет в Севастополе. Реконструкцией периода древней Руси занимается факультативно, его основной период — Древняя Греция.

— Здесь я в образе дружинника русского князя. Охраняю шатер, с которым теоретически князь уровня Владимира мог бы путешествовать и ходить в походы. Интересно, что в шатре есть походная кровать, что тогда считалось излишеством. Походную кровать мог позволить себе только очень богатый человек. И дело не в цене кровати, а в сложностях ее перемещения, сборки и содержания. Походная кровать — это заявка на статус. Иногда князь мог быть «в долгах, как в шелках», но все равно должен был демонстрировать свою силу и могущество.

Фестиваль будут продолжаться до 31 мая.