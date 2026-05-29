Предлагают обсудить застройку центра Балаклавы

Департамент архитектуры объявил о начале общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания территории центральной части Балаклавы.

Срок обсуждений — с 28 мая по 17 июня. Проектная документация будет доступна к ознакомлению на сайте департамента с 5 по 15 июня.

Проектируемая территория — это 27 га. Тут запланированы реконструкция существующей улично-дорожной сети, размещение объектов капитального строительства гостиничного, административного, общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования объекты коммунальной, транспортной инфраструктуры.

Участвовать в обсуждении могут только собственники земельных участков и недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлена документация.

Приоритетный инвестиционный проект «Развитие Балаклавы» включает создание марины с причалами ля 600 яхт и круглогодичного курорта на четыре тысячи гостиничных номеров. Стройка ведется с 2018 года.