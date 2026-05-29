Поезд Таганрог – Симферополь запущен вновь

Пассажирский поезд между Таганрогом и Симферополем, проходящий через Ростов-на-Дону, вновь начал курсировать с 29 мая. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

«Гранд сервис экспресс» возобновляет курсирование пассажирского поезда «Таврия» № 483/484 сообщением Таганрог — Симферополь через Ростов-на-Дону. В первый рейс из Таганрога (станция Таганрог-Пассажирский) поезд отправился 29 мая в 10:55 мск, он будет ходить весь курортный сезон. Поезд будет курсировать через день», — цитирует сообщение ТАСС.

При следовании в сторону Крыма в Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская с 11:59 до 12:33 мск и прибывать в Симферополь на следующий день в 04:50. Из Симферополя поезд отправляется в 12:30, остановку в Ростове-на-Дону (на станции Ростов-Главный, пригородный вокзал) он делает на следующий день в 04:35, прибывает в Таганрог в 06:15. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

«Поезд станет хорошим подспорьем для жителей Ростова-на-Дону, которым в дни повышенного спроса бывает сложно купить билеты на проходящие поезда. Кроме того, поезд поможет добраться до Крыма жителям других регионов с пересадкой в Ростове-на-Дону», — отметили в компании.