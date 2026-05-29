Отбирают кандидатов на должность детского омбудсмена

Второй пятилетний срок полномочий действующего уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской истекает 13 июля текущего года. В соответствии с региональным законом, предложения о кандидатах на эту должность вносятся в Законодательное собрание не позднее 30 дней до дня истечения срока полномочий предыдущего уполномоченного или в течение 60 дней со дня досрочного прекращения его полномочий. Если в установленный срок в заксобрание не поступят предложения о кандидатах, срок продлят еще на 30 дней.

Претенденты должны быть гражданами РФ, обладать безупречной репутацией, иметь высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей. В обязанности детского омбудсмена входит обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, а также соблюдение прав детей госорганами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Должность регионального уполномоченного по правам ребенка является государственной должностью.

Омбудсмен назначается на пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд. Из этого следует, что нынешний детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская не сможет претендовать на данную должность.

Подобная ситуация возникла и с уполномоченным по правам человека в в Севастополе Павлом Буцаем, который находился на должности два срока подряд с 2015 года. В феврале 2026 года в ходе пленарного заседания, депутаты Законодательного собрания утвердили изменения в региональный закон «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе». Суть изменений свелась к тому, что ограничение в два срока теперь считают с даты после 18 марта 2020 года. Региональное изменение связали с изменениями в федеральном законодательстве.

Подобных изменений в местный закон об уполномоченном по правам ребенка редакция не нашла.