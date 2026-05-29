Обвиняется в растрате и превышении полномочий

По версии следствия, в период с марта 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, используя свое служебное положение, совершил растрату денежных средств предприятия в особо крупном размере, а также использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации. Действуя совместно с иными лицами, фигурант организовал приобретение ПАО «Севастопольгаз» нежилого помещения в центре Севастополя по заведомо завышенной стоимости. Следствие полагает, что фактическая рыночная стоимость объекта составляла около 5,6 млн рублей, тогда как за него было перечислено свыше 28 млн рублей.

Кроме того, обвиняемому вменяется злоупотребление полномочиями при заключении договоров аренды и субаренды нежилых помещений. Материальный ущерб организации составил более трех миллионов рублей.

Уголовное дело принято к производству Ленинским районным судом Севастополя. Дата судебного заседания будет назначена позднее, сообщила пресс-служба суда.

В июле 2025 года СМИ сообщали о задержании Севастополе экс-гендиректора ПАО «Севастопольгаз» Александра Волошина и бывшего председателя совета директоров Эдуарда Третьяка.

Национализация Севастопольгаза

Предприятие ведет свою историю с 1961 года. В 1998 году оно стало ОАО «Севастопольгаз», а в 2011 году изменило тип на ПАО. С декабря 2014 года компания полностью перешла в законодательное поле России.

ПАО «Севастопольгаз» было национализировано правительством Севастополя 17 октября 2024 года за вывод прибыли украинскими собственниками через сеть подставных лиц, в том числе для финансирования Вооруженных сил Украины.

В собственность города (фактически в ГУП «Севастопольгаз») перешло 174 объекта движимого и недвижимого имущества ПАО, включая земельные участки, нежилые здания, газопровод и другие объекты газотранспортной инфраструктуры, а также нематериальные активы.