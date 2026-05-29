Обсудят связи Крыма с государствами Средиземноморья и Востока

Такова заявленная тема X Международной научной конференции «Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока».

Конференция пройдет с 1 по 6 июня в Херсонесе. Форум организовали Институт Востоковедения РАН и Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Ученые, представители вузов и музейщики собираются обсудить политические, торговые и культурные связи Крыма со странами Средиземноморья и Востока в древности, в средневековье и в новое время.

Как сообщается в анонсе форума, темами докладов станут письменные источники по истории Крыма, Средиземноморского региона и стран Востока, историография и картография Черноморской и Средиземноморской акватории, археология, нумизматика и эпиграфика Крыма, этническая история Крыма и сопредельных территорий в прошлом и настоящем, империи в борьбе за Крым межнациональные и политические отношения народов Крыма в прошлом и настоящем. Заседания будут проходить с 2 по 4 июня 2026 года

Участники из 43 научных, образовательных и музейных учреждений России и других стран представят 91 доклад. Среди докладчиков — 24 доктора и 46 кандидатов наук.

В числе иностранных гостей — ученые из Армении (Ереванский государственный университет), Турции (Измир), Румынии, Швейцарии, Абхазии (выступления в онлайн формате).

В рамках конференции будет организована выставка фоторабот сотрудников Института востоковедения РАН по результатам научных экспедиций в страны Востока.

Открытие международного форума— 2 июня в 10.30 в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (ул.Древняя, 3).