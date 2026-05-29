Инвесторы будут передавать 10% квартир городу

На заседании правительства Севастополя 26 мая принято постановление, оптимизирующее работу с инвесторами, получающими участки под жилую застройку без проведения торгов.

Оптимизировали процедуру захода инвесторов

Как пояснила директор департамента экономического развития Наталия Борисова, речь идет о внесении изменений в порядок реализации масштабных инвестиционных проектов для приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства. Эти требования позволяют применить норму земельного кодекса к масштабным инвестиционным проектам, нацеленным на строительство многоквартирных жилых домов.

— Предлагаемый проект дорабатывает ключевые блоки инвестиционного соглашения, — сообщила Н.Борисова.

По ее словам, в документе прописаны прозрачные процедуры взаимодействия с инвесторами: как вносятся изменения по инициативе инвестора, как осуществляется контроль за исполнением и распределением зон ответственности между органами власти, как происходит расторжение договора при неисполнении обязательств. Все это закрывает зону правовой неопределенности.

— Вводим четкий десятилетний срок действия соглашения. Ранее он фактически привязывался к реализации проекта без каких-либо ограничений. Теперь инвестор понимает временной горизонт, а город получает определенность, — продолжила Н.Борисова.

10% — для города

Ключевой социальный блок постановления — выделение жилья для города.

— Для проектов в сфере строительства многоквартирных домов устанавливаем обязательства. Инвестор безвозмездно передает в собственность города Севастополя не менее 10% общей площади жилых помещений. При этом детализируем требования к этим квартирам: 90% из них должны быть площадью от 33 до 42 кв.метров и располагаться не на первых и не на последних этажах. 10% квартир площадью от 33 до 72 кв.метров — на первом этаже для маломобильных групп населения, — акцентировала внимание Н.Борисова.

Директор департамента уточнила, что перечень помещений до получения разрешения на строительство обязательно согласовывается с департаментом капитального строительства.

Сроки ужесточили

Также устанавливаются жесткие сроки передачи квартир городу: не позднее четырех месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию. Внутренняя отделка передаваемых помещений также регламентируется.

Ввели финансовую ответственность

Проект вводит реальную финансовую ответственность за неисполнение обязательств, за отсрочку передачи жилья и иные нарушения по проекту, за несвоевременный возврат участка.

Н.Борисова также подчеркнула, что окончание срока соглашения не освобождает инвестора от неисполнения обязательств, а само принятие данного проекта позволит упорядочить работу с инвесторами, обеспечить четкий контроль и получить для города реальные квадратные метры для обеспечения нуждающихся в жилье граждан.

Согласно ранее принятому постановлению, застройщики должны были передавать городу 5% жилья, построенного ими на земельном участке, который они получили от города без проведения аукциона.