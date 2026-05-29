Хотела выглядеть стильно, но без материальных затрат

Таинственная покупательница четыре раза посещала один и тот же магазин, выбирала в торговом зале понравившуюся вещь и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, прятала товар в сумку и уходила, не оплатив. По такой схеме она «приобрела» сумку и жилетку на общую сумму более семи тысяч рублей. При попытке завладеть солнцезащитными очками стоимостью девять тысяч рублей все пошло не по плану. Продавец заметила попытку кражи и потребовала вернуть похищенное. Однако это не испугало даму, в следующий раз она попыталась стащить женскую рубашку. Такая дерзость не оставила администрации магазина выбора — на место преступления вызвана полиция.

Сотрудники отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина УМВД России по Севастополю задержали модницу — местную пенсионерку.

Женщина рассказала, что стеснена в средствах, но очень хочется выглядеть стильно, поэтому решилась на кражи.

У нее изъяли ранее похищенный товар и вернули администрации торговой точки.

В отношении подозреваемой возбудил три уголовных дела. За кражи ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщил пресс-служба УМВД России по Севастополю.