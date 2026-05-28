Желающих защищать бизнес будут искать еще месяц

О продлении срока выдвижения претендентов на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе сообщили в Законодательном собрании города. В официальном уведомлении сказано: «Предложения в указанный срок не поступили». В связи с этим срок приема предложений продлен на 30 календарных дней.

Полномочия действующего уполномоченного Ильи Пестерникова истекают 22 июня. Он находится на должности бизнес-омбудсмена с 2021 года и может претендовать на второй срок. «Севастопольская газета» связалась с уполномоченным и попросила его прокомментировать перенос сроков и поинтересовалась, планирует ли он подавать свою кандидатуру на второй срок.

И.Пестерников объяснил, что переносы сроков связаны с изменениями на федеральном уровне, а именно с назначением нового уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. При этом он заверил, что продолжает работать и просил не волноваться. Пообещал, что бизнес не останется без поддержки.

Будут партнерами

26 мая стало известно, что новым уполномоченным по правам предпринимателей в России станет Александр Шохин, который одновременно сохранит пост президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом институт уполномоченного будет переформатирован.

Предложено создать автономную некоммерческую организацию вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей. Таким образом из государственного органа институт уполномоченного предлагают сделать институтом частно-государственного партнерства. То есть государство вместе с бизнес-объединением будет нести ответственность, в качестве рабочего органа — уполномоченного, а уполномоченный будет не государственным чиновником, а выполнять эти обязанности, совмещая с другой работой. Чтобы всё заработало в новом формате необходимо чтобы депутаты внесли изменения в действующее законодательство.

Должность бизнес-омбудсмена в РФ была учреждена в 2012 году, в течение двух сроков — до сентября 2022 года — ее занимал нынешний спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. После его ухода с поста уполномоченного по правам предпринимателей тот оставался вакантным.