В Севастополе хотят производить туалетную бумагу

Департамент архитектуры Севастополя подготовил документацию по планировке территории в районе Камышовского шоссе, 1а/1. Там и будет построен мини-завод. Как указано в документе, результатом реализации инвестиционного проекта «будет являться строительство мини-завода по производству туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец путем переработки вторичного сырья, а именно макулатуры».

Микропредприятие «ЭВЭ ИНВЕСТ» зарегистрировано в Севастополе в 2020 году с уставным капиталом в 12 тысяч рублей. Виды деятельности — оптовая торговля бумагой и картоном, производство бумаги и картона, а также бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

На мини-заводе будут работать 14 человек. Максимальный срок строительства — 2039 год.