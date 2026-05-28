В индустриальном парке Крыма заключены первые соглашения на 1,32 млрд рублей

Первые инвестиционные соглашения на 1,32 млрд рублей, в том числе по переработке макулатуры и производству бетона, подписаны с резидентами индустриального парка «Феодосия» в Республике Крым.

«На сегодняшний день подписаны три соглашения о ведении хозяйственной деятельности, общая сумма инвестиций составляет 1,32 млрд рублей. Планируется, что в 2026 году на территории индустриального парка начнется строительство производственных мощностей заводов по переработке макулатуры и производству экотары, по производству газобетона, по переработке автомобильных шин и изготовлению гранулированной резиновой крошки и резинотехнических изделий», — говорится в ответе пресс-службы регионального министерства промышленности и торговли на запрос ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа с потенциальными инвесторами о возможности реализации инвестпроектов по созданию 13 новых промпредприятий, с привлечением более 10 млрд рублей инвестиций и созданием порядка тысячи рабочих мест.

Среди планируемых производств: выпуск железобетонных и стальных конструкций, полиэтиленовых труб, оптоволокна, минеральной ваты, переработка стекла и выпуск стеклотары.

В министерстве также отметили, что в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» прорабатывается вопрос о реализации в северной части полуострова инвестпроекта по созданию научно-производственного предприятия по разработке и производству синтетических волокон специального и двойного назначения, изделий и композитов на их основе.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк «Феодосия» открыли в Республике Крым в сентябре 2025 года. Строительство объекта велось с апреля 2019 года. Парк площадью 122,3 га реализован в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Стоимость контракта на строительство парка составила 1,2 млрд рублей, площадь застройки — 5 634 кв. м. Инфраструктура и коммуникации парка включают в себя газопровод, системы гарантированного электроснабжения, системы теплоснабжения, очистные сооружения, системы канализации и информационного обеспечения.

Ранее в Министерстве промышленной политики Республики Крым сообщали, что для инвесторов парка будет доступна существенная льгота — 1 рубль за аренду 1 га земли, что позволит привлечь резидентов в парк и будет способствовать развитию промышленного производства.