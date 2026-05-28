На пляж — на автобусе

Департамент транспорта Севастополя анонсировал изменения в работе ряда автобусных маршрутов. Корректировки затронут направления, обеспечивающие транспортное сообщение с официальными пляжами города.

Будет увеличено количество рейсов на маршруте №42 — «пл.Захарова – Андреевка».

Маршрут №75 «Бухта Казачья – пляж Омега» продлят до парковки в районе парка Победы.

До пляжей «Учкуевка» и «Нахимовец» запускают сезонные маршруты №50 «пл.Захарова – Учкуевка» и №50А «пл.Захарова – Пляж «Нахимовец» – Учкуевка-2».

Опять запущены сезонные межрегиональные маршруты №47-С «Севастополь – Орлиное – Форос» и №48-С «Орлиное – Форос».

Все изменения вступят в силу с 1 июня, кроме маршрута №50 «пл.Захарова – Учкуевка». Он начнет работу с 15 июня вместе с открытием городского пляжа.

В департаменте обещают, что автобусы будут доставлять купальщиков на пляжи на протяжении всех летних месяцев.