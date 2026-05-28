Фестиваль средневековой реконструкции открылся в Херсонесе

Первый всероссийский фестиваль «Встреча культур», куда собрались 180 реконструкторов из 30 городов России, специализирующихся на воссоздании быта Средних веков, открылся в Государственном историко-археологическом музее‑заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе, передает корреспондент ТАСС .

«Сегодня у нас открытие Первого всероссийского фестиваля «Встреча культур», который впервые в таком масштабе и формате проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музея-заповедника «Херсонес-Таврический» и музейно-храмового комплекса музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Мы все собрались по периоду князя Владимира, который принял здесь христианство и понес его на Русь — то есть реконструируем раннее Средневековье. У нас прошла масштабная заявочная кампания, в ходе которой все претенденты на участие показывали качество реконструкторских комплектов, презентовали свои будущие мастерские. В итоге из более чем 300 человек мы отобрали 180», — сообщила 27 мая руководитель проекта, сотрудник «Херсонеса Таврического» Вероника Белогрудова.

Лагерь реконструкторов разбит прямо рядом с руинами древних стен на берегу Карантинной бухты Севастополя. Они представляют четыре разновидности культур IX–XI веков, поделившись на византийский, русский, степной и северный блоки. Рядом с жилыми шатрами, палатками и юртами проходят мастер-классы по выплавке стеклянных бусин, выделке кож, каллиграфии, стрельбе из лука и ювелирному делу.

В течение первого дня фестиваля также прошли театрализованные представления, показательные бои, торжественные шествия, состоялось открытие, а вечером запланирован концерт фолк-музыки.

Фестиваль продлится до 31 мая. Каждый день свою экспозицию будут представлять реконструкторы того или иного тематического блока. По-прежнему будут проводиться мастер-классы, показательные одиночные и групповые поединки, театрализованные представления и шествия. Также запланированы вечерние концерты, конкурс костюма, ярмарка мастеров, а для самих реконструкторов специалисты «Херсонеса Таврического» и другие эксперты подготовили масштабную образовательную программу.

