Внимание! С беспилотников сбрасывают взрывчатку

После ночной атаки ВСУ на Севастополь обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом.

Этот взрывоопасный предмет сбросили с БПЛА, сообщил утром 27 мая в соцсетях губернатор Михаил Развожаев. Очевидно, что сбросы с беспилотнков могут выглядеть и по-другому, но все они представляют опасность!

«Пожалуйста, предупредите детей: ни в коем случае нельзя трогать, подбирать и переносить подобные предметы. При обнаружении подозрительного предмета — отойдите на безопасное расстояние, оградите место и вызовите спасателей по номеру 112», — обратился к горожанам губернатор.