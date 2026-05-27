Стали призерами финала Всероссийских предметных олимпиад
Шестеро севастопольских школьников в этом году стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Ученица 10 класса школы №54 Мария Марченко стала призером олимпиады по русскому языку.
Ученик 10 класса гимназии №1 Сергей Коршунов вошел в число призеров по истории.
Ученица 11 класса гимназии №2 Софья Грабчук показала отличный результат по литературе.
Ученик 9 класса гимназии №2 Никита Фомин продемонстрировал отличные знания по «Основам безопасности и защиты Родины».
У ученицы 11 класса школы №3 Нины Петяк – призовой результат по английскому языку.
Одиннадцатиклассник Даниил Болотский из лицея-предуниверсария СевГУ стал призером заключительного этапа олимпиады по математике.
За каждым ученическим успехом – неподдельный интерес ребят к учебе, помощь наставников и поддержка родителей. Обладатели дипломов победителей и призеров олимпиад в течение четырех лет могут быть зачислены в профильные вузы страны без вступительных экзаменов.