Пожар на крыше здания банка оперативно ликвидировали

Информация о возгорании кровли здания по ул.Дзигунского вследствие вражеской атаки поступила в дежурную службу рано утром 27 мая. В ликвидации огня было задействовано 43 человека и 11 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 26 специалистов и 7 автомобилей. Погибших, пострадавших нет, сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Как подтвердила пресс-служба Отделения по Севастополю Южного главного управления ЦБ РФ, по зданию отделения нанесен ракетный удар. Повреждена крыша и часть верхних этажей.

В здании находились четыре человека. Они не пострадали — окна были оклеены бронепленкой.