Открыли новые мемориальные парты

В школе №41 открыли «Парту Героя» в честь бойца специальной военной операции Андрея Овсянкина.

Он родился в 1975 году в Севастополе, учился в 41-й школе, окончил профессионально-техническое училище на ул.Коли Пищенко. Был призван на срочную службу и попал в горячую точку — Югославию. Вернувшись домой, поступил на службу в погранвойска. В июне 2023 года заключил контракт с Минобороны и после подготовки отправился в зону боевых действий. Сослуживцы уважали его за опыт, профессионализм и справедливость. 8 октября 2024 года А.Овсянкин геройски погиб в районе города Кременная ЛНР.

В школе №22 торжественно открыли «Парту Героя» в память о выпускнике школы Дмитрии Заратуйченко.

Он окончил школу №22 в 2017 году, поступил в Черноморское высшее Военно-морское училище им.Нахимова. Старший лейтенант, командир группы разведывательного подразделения Д.Заратуйченко геройски погиб при выполнении боевой задачи. В 2026 году за проявленный в бою героизм ему посмертно было присвоено звание Героя России.

«Парта Героя» — это не просто символ, а напоминание всем нам о том, что настоящие Герои не уходят бесследно. Они продолжают служить настоящим примером патриотизма», — отметил депутат Законодательного собрания Севастополя, председатель общественного Совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», кавалер двух орденов Мужества Михаил Сухенко.

«Парты Героя» в севастопольских школах в память об учениках — участниках СВО — открывают по инициативе партийных проектов «Единой России» «Историческая память» и «Новая школа».