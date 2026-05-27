Отбивали беспилотники и ракеты

В Севастополе военные и мобильные огневые группы в ночь на 27 мая отражали комбинированную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

ВСУ атаковали город различными воздушными средствами — беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Спасательной службой Севастополя зафиксированы следующие повреждения. На пл.Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

Также от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом на этой площади: поврежден фасад, окна и балконы.

В районе ул.Гоголя, по предварительной версии, ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.

Движение по ул.Гоголя перекрыто для всех видов транспорта, кроме общественного.

Позже выяснилось, что на ул.Гоголя пострадали пожилой мужчина и женщина. У женщины — травма глаза, у мужчины — перелом и закрытая черепно-мозговая травма.