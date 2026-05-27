Назначены дополнительные обследования

Второй подросток, отправленный на лечение в Москву с тяжелой травмой грудины, вышел на положительную динамику.

Ученик выпускного класса, пострадавший в результате обрушения балкона в качинской школе №13, был госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу. 17-летнему пациенту оказывают всю необходимую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщила пресс-служба медицинского заведения.

«У пациента диагностирован перелом дистального отдела грудины со смещением. Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящее время ему проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства. В палате он находится с мамой», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко.

Утром 20 мая в качинской школе №13 произошло обрушение балкона на втором этаже. В трагическом инциденте пострадало 10 выпускников, которые вышли на балкон для фотографирования. Все они были доставлены в севастопольскую детскую больницу №5. По состоянию на 26 мая на лечении в больнице остаются два парня и две девушки. Их состояние оценивается «средней степени тяжести».

Двое из пострадавших были отправлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москву. Первый юноша в тяжелом состоянии на реанимобиле в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов был доставлен в больницу 20 мая. Второй приехал на лечение поездом вместе с матерью и медицинским работником.