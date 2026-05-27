На пляжи «Серебряный» и «Мраморный» отвезут на катерах

После настойчивых требований местных жителей и долгих совещаний администрация Балаклавского муниципального округа согласовала работу двух из пяти пляжей, а также маршруты и тарифы катеров, обслуживающих эти места летнего отдыха.

На пляж «Серебряный» отдыхающих опять повезет большой катер «Гагра». Он будет ходить от причала на набережной Назукина. Поездка в один конец обойдется в 200 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно. Жителям Балаклавы при предъявлении ксерокопии паспорта с пропиской на рейсы в 8.00 и в 9.00 (на пляж), а также в 10.30 и в 11.30 (с пляжа) поездка обойдется в два раза дешевле — в 100 рублей.

Пассажиров до пляжа «Мраморный» доставят маломерные картера. Стоимость поездки от причала у «Черного Принца» — 100 рублей. Дети до 7 лет поедут бесплатно. Жителям Балаклавы при предъявлении ксерокопии паспорта на рейсы с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 сделают скидку в 50 рублей.

Как сообщили в администрации округа, все льготы для льготных категорий граждан, а также бесплатные пропуска для членов Совета ветеранов и волонтеров на пляж «Мраморный» сохранены.

Напомним, что сейчас из прежних пяти живописных пляжей Балаклавы в городской реестр внесен только один — «Серебряный». Пляж «Васили» закрыт из-за угрозы обвала. Пляж «Золотой» в 2024 году разрушил «шторм века», после чего его перевели в ведомство Севприроднадзора под рекреационные цели и сдали в аренду. Сейчас там запустение. Пляжи «Мраморный» и «Городской», расположенные с двух сторон Балаклавской бухты, выведены из реестра городских пляжей из-за строительства яхтенной марины. По просьбам местных жителей районная администрация смогла договориться с компанией-подрядчиком на организацию на территории пляжа «Мраморный» зону отдыха.