Муниципальные комиссии ведут фиксацию повреждений

По данным губернатора Севастополя, повреждения есть в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города.

В муниципальные комиссии уже поступило 120 обращений от людей, чьи чьи дома, квартиры или машины пострадали в результате атаки ВСУ в ночь на 27 мая. 75 обращений — по квартирам и домам, 45 — по автомобилям.

Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, поврежден фасад.

Точечные повреждения — выбиты окна и двери — зафиксированы в МКД на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте. Также повреждены частные дома в ТСН «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», на пл.Ластовой, на Корабельной улице, в Корабельном тупике и в Кильватерном проезде. Здесь тоже выбиты окна, в нескольких домах повреждены крыши и стены.

На ул.Гоголя в магазине музыкальных инструментов «Орфей» выбиты стекла витрины.

Если у вас после атаки повреждена квартира, частный дом или машина, обращайтесь в муниципальные комиссии.

Телефоны:

— Ленинский МО — +7(978) 628-76-24;

— Нахимовский МО — +7(978) 843-45-49;

— Гагаринский МО — +7 (978) 300-09-42;

— Департамент внутренней политики — +7(978) 574-29-29 — сюда также можно обращаться по вопросам работы комиссий.