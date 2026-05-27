Легендарный директор Севморзавода

Упоминание имени бывшего генерального директора Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе Сергея Виноградова наверняка отзовется в душе многих севастопольцев, кому довелось работать на старейшем предприятии города. Это при С.Виноградове предприятие стало центром морского плавкраностроения, освоив серийный выпуск легендарных многотонных плавучих кранов типа «Черноморец» и «Богатырь».

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века завод являлся мощным градообразующим предприятием, и во многом это стало возможным благодаря грамотному руководству директора С.Виноградова.

30 мая 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения этого выдающегося советского государственного и хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР.

От инженера до гендиректора

Биография юбиляра схожа с судьбами многих его ровесников. Родился в 1926 году в многодетной семье в небольшой деревне Косово, что под Вологдой. Там окончил школу, решил учиться на инженера, для чего поступил на теплотехнический факультет Московского энергетического института.

Вместе с заветным дипломом инженера по окончании института молодой человек получил распределение в активно восстанавливающийся тогда Севастополь.

Трудовая деятельность С.Виноградова на заводе началась с конструкторско-технологического бюро, где ему довелось работать с группой инженеров-единомышленников — увлеченных, дерзких, целеустремленных.

С.Виноградов проявил себя не только грамотным инженером, но и эффективным организатором-производственником. Сочетание этих важных качеств было замечено и оценено руководством. Через 10 лет, в 1960-м, он стал директором Севморзавода.

В этой должности (сначала директором, потом генеральным директором) С.Виноградов проработал 12 лет, уверенно взвалив на себя ответственность за многотысячный коллектив во всех сферах заводской жизни: и производственной, и социально-бытовой. Первая включила техническое переоснащение предприятия, внедрение новых передовых по тем временам производств и видов продукции, рациональное использование имеющихся на заводе ресурсов, включая трудовые. И вот результат: в 1966 году коллектив Севморзавода был признан одним из лучших в отрасли по производственным показателям и по культуре производства. За создание новой техники коллектив был награжден орденом Ленина.

Тяжелые, самоходные, плавучие

Освоение впервые в СССР серийного производства тяжелых самоходных полноповоротных плавучих кранов стало важнейшей вехой в истории завода и настоящим прорывом в области отечественного судостроения. Это позволило не только исключить зависимость от импорта необходимой для страны продукции, но и наладить экспорт самоходных плавучих кранов в том числе в Японию. За это достижение группа конструкторов и производственников была награждена Государственной премией.

В 1965 году на производственных линиях завода был построен 100-тонный плавкран «Черноморец», а в 1971 году — 300-тонный «Богатырь».

В это же время завод начал строить жилые дома для своих рабочих и инженеров на улице Горпищенко и на проспекте Победы: тысячи заводчан получили от предприятия собственное жилье. Для детей сотрудников предприятия на Южном берегу Крыма расширили оздоровительный лагерь, а для самих работников завода создали базу отдыха.

В лучшие годы на Севморзаводе работали более 16 тысяч человек, на знамени завода теснились государственные награды: ордена Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почета».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года генеральному директору объединения «Севморзавод» С.Виноградову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». К тому времени его общий стаж работы на Севморзаводе составил 22 года.

Душой с Севастополем

После этого С.Виноградова назначили на должность сначала заместителя министра судостроительной промышленности, а затем — заместителя председателя Госснаба СССР, где он занимался обеспечением оборонных отраслей страны. С.Виноградов также активно занимался научной деятельностью: писал и публиковал статьи по экономике судоремонта, защитил кандидатскую диссертацию.

Находясь вдали от Севастополя, он всегда помнил об этом городе, считал, что именно здесь прошел серьезную школу производственного и человеческого становления.

Любовь к Севастополю он передал своему сыну Владимиру, который и напомнил севастопольцам о приближающейся знаковой дате — 100-летии со дня рождения директора Севморзавода. И о том, что еще при жизни С.Виноградова (он умер в 2016 году) заводчане просили городские власти, учитывая весомые заслуги С.Виноградова перед городом, внести его имя в число Почетных граждан Севастополя. По непонятным причинам этого не случилось.

Помнят и чтут

Имя С.Виноградова с апреля 2016 года увековечено в Нахимовском районе. Средняя школа №11 носит его имя, а школьный вестибюль украшает тематический стенд с фотографиями, которые передал учебному заведению сын С.Виноградова.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор учебного заведения Виталий Лысенко, на линейках, классных часах, на уроках Севастополеведения детям рассказывают об этом заслуженном человеке. В ближайших планах — создать школьный музей истории Севморзавода, одна из страниц которого будет посвящена С.Виноградову.