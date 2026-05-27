Евпатории присвоен статус «Населенный пункт воинской доблести»
Депутаты Госсовета Республики Крым одобрили присвоение городу Евпатории статуса «Населенный пункт воинской доблести», сообщает ТАСС.
«Евпатории присвоено почетное звание РК «Населенный пункт воинской доблести». Соответствующий закон, внесенный главой Республики Сергеем Аксеновым, принят на заседании Государственного совета Крыма. Присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убежден, здесь нет никакой переоценки. Ведь после окончания войны в Советском Союзе рассматривался вопрос о присвоении Евпатории звания города-героя, но в силу разных обстоятельств этого не было сделано», — сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.
Спикер крымского парламента отметил, что в годы Великой Отечественной войны жители Евпатории проявили особый героизм в борьбе с фашизмом, объединялись в партизанские отряды и подпольные группы. Знаковым событием для города стала высадка десанта моряков Черноморского флота в ночь на 5 января 1942 года, что создало плацдарм для освобождения Евпатории и развития дальнейшего наступления Красной Армии.
«За героизм и самоотверженность, проявленные в боях с оккупантами, 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза, два жителя города стали полными кавалерами ордена Славы. Много лет евпаторийцы ждали этого признания, бережно храня память о подвиге, совершенном нашими предками в годы Великой Отечественной войны, воспитывая патриотами своих детей», — написал В.Константинов.