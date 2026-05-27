Без медицинского полиса остаются примерно 100 тысяч севастопольцев

Она сообщила расчетный прирост застрахованных по ОМС севастопольцев на 2027 год, который составил 1395 человек. Таким образом, расчетное количество застрахованных по ОМС на 2027 год составит 476 220 человек. Для сравнения, в 2025 году это было 474 519, в 2026 — 474 825 человек,

– Более 100 тыс жителей Севастополя не имеют полиса ОМС, или у них есть полисы других регионов, – пояснила М.Куваева сложившуюся статистику губернатору М.Развожаеву.

Она также рассказала, что в случае, если иногородние получают медицинскую помощь у нас, севастопольским медорганизациям перечисляют за это денежные средства. По такой схеме в 2025 году севастопольскими медучреждениями «заработаны» 270 млн рублей. В то же время, 648 млн рублей заплачены за застрахованных севастопольцев в другие субъекты.

Губернатор попросил проанализировать, за что конкретно заплачены эти 648 млн. На это был получен ответ, что примерно 60% медицинских услуг можно было получить, не выезжая из Севастополя. При этом большая часть пациентов выбирает для лечения Москву или Санкт Петербург. В Москве же тарифы выше на 70%, в Петербурге – на 40%.