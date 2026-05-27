Главная Новости Армия и флот

Армию привлекут к защите преследуемых за рубежом россиян

Хрулёва Инга

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных и удерживаемых по решению иностранных судов без участия России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы направлены на усиление защиты соотечественников за рубежом в случаях, когда речь идет о незаконном, с точки зрения нашего законодательства, уголовном преследовании. Эта мера рассматривается как жесткий и своевременный ответ на действия стран, которые пытаются судить россиян, игнорируя нормы международного права. Применение армии будет точечным и не подразумевает ведения полномасштабных боевых действий.

Согласно тексту документа, решение о привлечении Вооруженных сил РФ для выполнения задач по защите соотечественников за рубежом от неправосудных решений иностранных государств будет принимать лично Президент РФ.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять