Армию привлекут к защите преследуемых за рубежом россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных и удерживаемых по решению иностранных судов без участия России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы направлены на усиление защиты соотечественников за рубежом в случаях, когда речь идет о незаконном, с точки зрения нашего законодательства, уголовном преследовании. Эта мера рассматривается как жесткий и своевременный ответ на действия стран, которые пытаются судить россиян, игнорируя нормы международного права. Применение армии будет точечным и не подразумевает ведения полномасштабных боевых действий.

Согласно тексту документа, решение о привлечении Вооруженных сил РФ для выполнения задач по защите соотечественников за рубежом от неправосудных решений иностранных государств будет принимать лично Президент РФ.