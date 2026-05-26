В Симеизе открыли памятник промышленнику Сергею Мальцову

На торжественное открытие памятника в в Симеизском парке приехали глава Республики Крым Сергей Аксенов и Министром юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Министр поблагодарил власти республики и муниципалитета за поддержку инициативы увековечить память выдающегося промышленника. В ответном слове С.Аксенов поблагодарил Минюст за плодотворную совместную деятельность по всем направлениям, в том числе в части прославления людей труда, внесших большой вклад в развитие сильной и независимой России.

Справка

Сергей Иванович Мальцов родился в 1810 году в городе Москве. После выхода в отставку с военной службы в чине генерал-майора и смерти отца в 1853 году стал владельцем крупного промышленного района в центре европейской части России. Организовал передовое многоотраслевое производство, которое включало чугунолитейные, машиностроительные, эмалевый, гвоздильный, паровозо-вагоностроительный, стекольно-фаянсовые, свеклосахарные, лесобумажные заводы. Владея землей в Крыму, развивал виноградарство и осваивал курортное дело, строил в поселке Симеиз гостиницы и дачи.

В 2026 году исполняется 270 лет со дня основания самого знаменитого мальцовского предприятия — Гусевского хрустального завода (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области).