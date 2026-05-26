Пруды Максимовой дачи обработали от комаров

По данным Роспотребнадзора, на Максимовой даче обнаружили комаров, которые могут переносить малярию. Обработано более 600 квадратных метров водоемов, чтобы уничтожить личинки этих насекомых.

Использован экологичный препарат, одобренный Минприроды России. Он безопасен для людей, животных, растений и рыб, но эффективно уничтожает личинки комаров. Действие препарата заметно через 3-5 дней.

Такую процедуру проводят дважды в год. В июне и августе запланированы повторные обработки. Это помогает предотвратить распространение инфекций и сохранить здоровье жителей региона, сообщила пресс-служба Севприроднадзора.