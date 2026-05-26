Проект «Театральный поезд» стартует из Севастополя

О проекте, посвященном 50-летию со дня основания Союза театральных деятелей России, рассказала на аппаратном совещании директор департамента культуры Анжела Сумакова.

Эта культурно-просветительская инициатива объединит 100 театральных трупп и почти пять тысяч артистов. Они покажут 280 спектаклей в разных жанрах: драма, балет, куклы. В проекте задействованы два состава поездов: первый отправился из Владивостока 12 мая по восточному маршруту. За 50 дней будут 23 города-остановки, где состоятся двухдневные фестивальные программы.

Второй состав по южному маршруту отправится из Севастополя 27 мая Маршрут рассчитан на 35 дней и включает 17 городов-остановок. Первыми его пассажирами станут артисты севастопольских театров: имени Луначарского, ТЮЗа и Театра танца.

Торжественная церемония отправления поезда состоится на железнодорожном вокзале. Территория вокзала предстанет в виде зала ожидания, а актеры севастопольских театров станут пассажирами. Среди них зрители узнают Чехова и Льва Толстого.

Спектакли севастопольцы сыграют в Республике Крым — в Симферополе (27 и 28 мая) и в Краснодаре (29 и 30 мая), а потом артисты вернутся домой. Их путь продолжат коллеги Симферополя и Краснодара. Далее театры других городов будут останавливаться в городах на два дня.

Финиширует проект 30 июня: на Киевский вокзал Москвы прибудут оба поезда.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился на церемонию отправки «Театрального поезда» из соображений безопасности жителей города не приглашать, а прессу пригласить.