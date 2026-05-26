Пример беззаветной храбрости и верности долгу

На стендах представлено более трех десятков уникальных документов и фотографий из фондов архива, а также предоставленных Российским государственным архивом Военно-морского флота и Российским государственным историческим архивом из Санкт-Петербурга.

— Все документы на выставке представляют интерес. Но на некоторых можно сделать акцент. Это рапорт по итогам боя, который написал сам Александр Иванович Казарский. А также документы, которые касаются постройки корабля. Бриг «Меркурий» был спущен на воду в Севастополе, а построили его на Севастопольских адмиралтейских верфях в мае 1820 года, — рассказал ведущий архивист государственного архива Севастополя Станислав Рузаев.

Кроме этого на выставке представлен блок документов, которые были выявлены в архиве Севастополя. Они посвящены процессам увековечивания памяти о капитан-лейтенанте Казарском и экипаже брига «Меркурий» в Севастополе.

Рассказ о подвиге корабля поручили ветерану СВО, участнику региональной программы «Севастополь — город героев» Дамиру Акманову.

— Бриг «Меркурий» вступил в сражение с двумя корветами, которые противостояли ему в 10-кратном размере по личному составу и вооружению. Бой длился около восьми часов на протяжении всего дня, — начал рассказ ветеран СВО.

18-пушечный бриг «Меркурий» — разведывательный корабль, который отстал от своей группы. На его след вышли два больших турецких корвета —110-пушечный «Селимие» и 74-пушечный «Реал-бей». Прежде чем вступить в неравный бой командир корабля А.Казарский провел офицерский совет, на котором было принято решение — противнику не сдаваться. В погребе с боеприпасами был оставлен пистолет, чтобы последний из офицеров, понимая, что других вариантов нет, взорвал себя вместе с кораблем. Также матросы прибили флаг корабля к флагштоку, чтобы его нельзя было спустить.

По словам Д.Акманова, подвиг брига «Меркурий» дал нам такой урок: иногда надо вступить в бой вопреки здравому смыслу и тогда есть шанс победить. Второй момент — честь дороже жизни! И даже сам памятник Казарскому, а это первый памятник в Севастополе, его открыли в 1839 году, пережил две обороны — выстоял и не был разрушен.