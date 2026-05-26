Одну улицу сделают односторонней, а на четырех — запретят парковку

С 8 июня вводятся изменения в организации дорожного движения на пяти улицах Севастополя. Инициатива Департамента транспорта направлена на повышение безопасности.

На ул.Витебской вводится одностороннее движение транспорта (по направлению от ул.Томской до ул.Муромской).

На дороге-дублере пр.Генерала Острякова, в районе рынка «Славянский базар» ограничат остановку и стоянку транспорта.

На нечетной стороне дороги-дублера пр.Генерала Острякова (от ул.Генерала Хрюкина до ул.Генерала Коломийца) также вводятся ограничения остановки и стоянки транспорта за исключением организованных парковочных мест.

Остановку и стоянку ограничат перед пересечением Фиолентовского и Монастырского шоссе в районе дома №92 СТ «Электрон-2».

Остановку и стоянку ограничат и в Балаклаве на участке по ул.Шелковичная: в районе домов №41 по ул.Новикова, №16А по ул.Аксютина и №12 по ул.Шелковичная.

Департамент транспорта призывает водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.