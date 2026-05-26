Красиво уволился с работы

Молодой человек, имеющий в своей биографии не одну судимость добавил в свое криминальное портфолио два новых уголовных дела.

Прибывший в Севастополь из Феодосии 23-летний молодой человек, устроился ухаживать за лошадьми на конную базу. Как-то вечером после выпивки он поссорился с 54-летним хозяином конюшни и решил уйти с работы, но не с пустыми руками. Забрав свои пожитки, работник прихватил 30 тысяч рублей из хозяйской куртки, лежавшей без присмотра на лавке.

При выходе из конной базы похититель увидел припаркованные чужие «Жигули». Поскольку двери автомобиля были открыты, он запустил двигатель и уехал. Но длительной поездки не получилось. Угонщик почти сразу же врезался в автомобиль бывшего работодателя, проехал несколько десятков метров, выбрался из машины и скрылся. Украденные деньги он потратил на алкоголь и продукты питания.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили и задержали злоумышленника. За кражу и угон ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу, сообщила пресс-служба УМВд России по Севастополю.

